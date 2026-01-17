トークショーに参加する横浜ＤｅＮＡの度会（左）と小園＝横浜市西区

横浜ＤｅＮＡの度会隆輝外野手（２３）と小園健太投手（２２）が１７日、横浜市西区で行われたトークショーに参加した。底抜けに明るい度会と、いつでも冷静な小園の対比が面白く、２人は自主トレーニングや今季の決意などについて語り尽くした。

度会は２年目の昨季、キャリアハイの成績を残したが、「まだまだ足りない。もっともっと追い求める」と貪欲。セールスポイントの打撃をさらに磨き上げ「チャンスメークをして、打点も稼ぐ。本塁打は（昨季の）６本の倍以上打つ」と息巻いた。

昨季プロ初勝利を挙げた小園は「今年は勝負の年。先発ローテに入り、勝ちを重ねていく」と表情を引き締めた。今年も中日の涌井秀章投手（３９）と共にトレーニングを積む予定で、「（涌井は）自分と一回りも年齢が上なのに、ものすごく走る。一つ一つ手を抜かず頑張りたい」と意気込んだ。

２月から始まる春季キャンプは度会が１軍、小園は２軍でスタートする。「リーグ優勝、日本一のピースになれるよう全力で、死に物狂いで頑張る」と度会。小園は「紅白戦や（１、２軍の）入れ替えもある。勝利に貢献できるよう、準備をおこたらずアピールしたい」と、ファンの前で誓った。