◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスの3回戦が行われ、8強がそろいました。

日本勢は4選手が3回戦に登場。カットマンの佐藤瞳選手(世界ランク29位)は中国の蒯曼選手(同4位)と対戦。第1ゲーム、立ち上がりから9連続得点で9-0と一気にリードを広げますが、ここから相手が脅威の10連続得点。9-10と逆転を許し、11-11までもつれる接戦となりますが、佐藤選手が2連続得点でこのゲームを奪いました。その後はペースを崩さず、2ゲームを連取。ストレート勝利で大金星をあげました。

大藤沙月選手(同14位)はフランスのユエン選手(同24位)と対戦。第1ゲームを先取するも、第2ゲームは10-10と一進一退の攻防の末に12-10で第2ゲームを奪うと、その勢いでストレート勝利。準々決勝に駒を進めました。

芝田沙季選手(同47位)は横井咲桜選手(同34位)と日本人対決。横井選手は前日に中国の石洵瑶選手(同13位)を破り勝ち上がってきましたが、芝田選手がストレート勝利。日本人対決を制して、準々決勝進出を決めました。

また平野美宇選手(同62位)は韓国のキム・ナヨン選手(同26位)にストレート負けで敗退。佐藤選手はキム・ナヨン選手、大藤選手は韓国のシン・ユビン選手、芝田選手はマカオの朱雨玲選手と準々決勝で激突します。

▽女子シングルス3回戦結果

◆佐藤瞳 3-0 蒯曼(中国)

13-11/11-9/11-7

◆平野美宇 0-3 キム・ナヨン(韓国)

4-11/9-11/3-11

◆大藤沙月 3-0 ユエン(フランス)

11-8/12-10/11-4

◆芝田沙季 3-0 横井咲桜11-7/11-9/11-5