全身のスタイルアップに。１日５セット【お腹・背中・二の腕の贅肉を丸ごと引き締める】簡単習慣
お腹や背中、二の腕などの贅肉は洋服や着こなしでカバーしているつもりでも、意外と周りにはバレバレだったりしてしまうもの。だからこそ、きちんと全身の贅肉対策に取り組んでいきましょう。そこでおすすめの簡単エクササイズが、お腹・背中・二の腕の贅肉を丸ごと引き締めるピラティスの【ハンドレッド】です。
ハンドレッド
（１）仰向けで寝て両ひざを立てて脚を腰幅程度に広げ、息を吸いながら骨盤を後傾させてお腹を凹ませ、骨盤を床にピタッとくっつける
（２）両ひざを持ち上げ、ひざを直角に曲げて、両腕を天井方向に真っ直ぐ上げる
（３）頭を上げ、ひざを真っ直ぐ伸ばす
（４）両脚を少し床方向に倒し、お腹を凹ませたまま呼吸に合わせて腕を上下に動かす
▲足のかかとはつけたままにして、つま先を少し開きます。また、呼吸は「フッ、フッ…」と息を５回吸い、その後「フッ、フッ…」と息を５回吐きます
これを“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹を凹ませておくこと」がポイント。お腹に意識を向けるのはもちろんのこと、背骨を伸ばすと自然にお腹に力が入り薄くなるので、背骨にも意識を置いてみましょう。また、腕を動かすことにばかり意識を向けてしまうと、お腹や背中がだらけてしまうので注意。腕は「上下に動かそう」「上げよう」というよりも、「下げよう」という意識で動かしてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞