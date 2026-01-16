LINEだと素っ気ない…。男性が直接会った時と態度が変わる「理由」
直接会って会話している分には楽しい男性でも、LINEだと素っ気なくなることも。
思わずそんな男性の態度の変化を見て、「どっちが本心なの？」と疑問を感じてしまうでしょう。
そこで今回は、そんな風に男性がLINEだと素っ気ない態度を見せる「理由」を紹介します。
文章を書くのが苦手
会っている時は楽しく会話してくれるのにLINEだと素っ気ない印象なのは、もしかしたら文章を書くことを男性が苦手に感じているからかも知れません。
そのため、短文やスタンプのみの返信が多くなり、女性としては素っ気なくされているように感じてしまうのでしょう。
LINEだと素が出てしまう
会っている時の社交的な印象は、もしかしたら男性が周囲にそういう風に見せるようと頑張ってキャラを作っているからということもあります。
その場合、LINEとなるとついリラックスした気持ちになって、男性の素の姿が現れてしまっているのでしょう。
もしかしたら、その素を見せること自体、あなたに対して信頼感や安心感を覚えている証拠という可能性もあるのです。
普段の態度に比べてLINEだと素っ気ない、冷たいなどと感じる場合があるかも知れませんが、男性側としては特に他意がなかったりするものなので、不安を覚えるのではなく、男性のペースに合わせるつもりで関係を育んでみてくださいね。
