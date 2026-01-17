GLIM SPANKYが、オリジナルアルバム『Éclore』(読み：エクロール)を3月25日に発売することが発表となった。オリジナルアルバムとしては『The Goldmine』以来、2年4ヶ月ぶりとなる。

『Éclore』には全10曲中8曲の新曲が収録される。全曲の作詞・作曲・編曲のすべてをGLIM SPANKYが担い、彼らならではの純度100％なロックと向き合い、音楽を通じて伝えるメッセージを探求した作品の完成だ。2024年にメジャーデビュー10周年を迎え、ベストアルバムリリースやツアーを経て生み落とされた新曲達は、新境地の扉を開き、今まさに羽ばたこうとしている。

アルバム収録曲は、2025年にデジタルリリースされた『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」を含む全10曲。初回限定盤Blu-rayには、全国7都市ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞から、2025年6月27日大阪府・味園ユニバース閉店前ラストとなったワンマンライブ映像を全曲収録する。

なお、アルバム『Éclore』リリースを記念して、全国ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞を開催することが決定した。6月から8月にかけて全国16都市をまわる同ツアーは、6月14日の横浜ベイホールを皮切りに、8月27日の東京・LINE CUBE SHIBUYAにてファイナルを迎える予定だ。また、アルバムCD封入特典も決定。CD購入者を対象に＜Éclore Tour 2026＞会場で実施されるスペシャル応募企画が用意されている。

以下に、アルバムに関する松尾レミと亀本寛貴のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「このアルバム全ての曲が、リード曲です。

そして、あなたの物語だと思って聴いてくれたら嬉しいです。

「Éclore」という短編小説集があるとして、

その作品たちがもし映画化したら、

主題歌はそれぞれこちらです、という感覚で作りました。

最近の自分が書きたいテーマは、

『新しい自分になる、何かから抜け出す、孵化／羽化する、回復』でした。

昨年の終わりに体調を崩してしばらく療養しており、

その間にこのアルバムのほとんどの歌詞を書いたんです。

とにかく自分の殻を破りたいと思っていました。

（病気も早く治って、進化してやる！とも思っていた。）

だからこそ今まで使わなかったような面白い歌詞表現ができたし、

歌の表現に今まで以上に細かくこだわったり、実験もたくさんしました。

アルバムらしいアルバムになったこと、

自分のリアルを反映させられる作品ができて、

とっても嬉しいです。わくわくしています。

楽しんで聴いてもらいたいです。

──松尾レミ

◆ ◆ ◆

「今のGLIM SPANKYの新たな世界をお見せできるアルバムになりました。

今まで聴いてくださっていた皆様には、音源でもライブでも新鮮に感じていただけたら嬉しいですし、新しいリスナーにも届いたら嬉しいなと思います。

作りながらどんな風に感じてもらえるかなぁとずっと想像しながら作っていたので、リリースして聴いていただくのが今からとても楽しみです」

──亀本寛貴

◆ ◆ ◆

■アルバム『Éclore』(読み：エクロール)

2026年3月25日(水)発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69382 8,250円(税込)

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P

【通常盤(CD)】

TYCT-60261 3,630円(税込)

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

・「衝動」

※『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲

・「カメラ アイロニー」

※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

含む全10曲収録 ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ 【購入者特典】

●全形態共通CD封入特典

『Éclore』初回限定盤と通常盤(初回プレス分のみ)にスペシャル企画の応募抽選用シリアルナンバーを封入

●スペシャル企画

＜Éclore Tour 2026＞会場での企画をご用意しております。詳細は後日ご案内いたします。

●＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約(抽選)

CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシでご確認ください。

抽選受付期間：3/25(水)12:00〜4/15(水)23:59

当落確認期間：4/18(土)15:00〜4/21(火)23:00

●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

※各特典のデザインは後日ご案内いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

■全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞

6月14日(日) 横浜ベイホール

6月19日(金) 神戸チキンジョージ

6月21日(日) 岡山YEBISU YA PRO

7月03日(金) 札幌PENNY LANE24

7月05日(日) 仙台GIGS

7月10日(金) 福岡DRUM LOGOS

7月11日(土) 熊本B.9 V1

7月18日(土) 郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日(月/祝) 長野市芸術館 メインホール

7月31日(金) 新潟LOTS

8月02日(日) 金沢EIGHT HALL

8月09日(日) 広島CLUB QUATTRO

8月11日(火/祝) 高松DIME

8月14日(金) 名古屋市公会堂 大ホール

8月20日(木) NHK大阪ホール

8月27日(木) LINE CUBE SHIBUYA

詳細：https://www.glimspanky.com/