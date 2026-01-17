千葉翔也、初ワンマンライブ＜Living Streak＞より「Blessing」ライブ映像公開
千葉翔也が、1月14日（水）に発売したLIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』から「Blessing」のライブ映像を公開した。
『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』は、昨年9月13日に東京国際フォーラム・ホールCで開催された、千葉にとって初のワンマンライブだ。今回公開された「Blessing」は、千葉がソロアーティスト活動を始動して最初にリリースした楽曲であり、まさに原点とも言える一曲。千葉がソロデビュー当時から愛用しているギター・グレッチを堂々と掻き鳴らし、ハイトーンを交えた真っ直ぐな歌声で楽曲に込められた前向きなメッセージを届けている。
なお千葉は、5月10日（日）に東京・有楽町朝日ホールで＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION＞の開催が決定している。本イベントは、LIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』に封入される“チケット最速先行申込シリアルナンバー”より申込が可能だ。申込締切は1月25日(日)23:59まで。
■『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUM-LIVE Blu-ray-』
2026年1月14日(水)発売
購入：https://shoya-chiba.lnk.to/Streak_Blu-ray
品番：KIXM-640
価格：￥8,000（税抜価格￥7,273）
形態：Blu-ray
キンクリ堂 限定特別セット
品番：NKZX-33〜34
価格：￥11,000（税抜価格￥10,000）
形態：Blu-ray＋CD
【キンクリ堂 限定セット特典】
・LIVE CD(MCを除く全曲収録予定・幕間ナレーション込み)
・ようようすけキーリング
【収録内容】
※Blu-rayの内容および封入特典はKIXM-640/ NKZX-33〜34 同一となります。
【本編】
M01：-BAND JAM-
M02：Brightness
M03：Contrail
M04：Liar Game
M05：You/Me
M06：I’ll be
M07：感情論
M08：Night Thief
M09：逆さ絵
M10：-Narration-
M11：パノラマ
M12：Youth
M13：Best Wishes
M14：WISH
M15：Blessing
M16：Hi-Five！
M17：Harmonize？
M18：Steps
【映像特典】
STUDIO LIVE(「Brightness」「パノラマ」)
インタビュー
メイキング
※収録内容は変更の可能性がございます
＜封入特典＞ ※初回製造分のみ
・オンライントークイベント応募シリアルナンバー
◎各キャンペーンに関して
・発売記念リリースイベント情報
https://chibashoya.com/news/2025/1025_05.html
・発売記念 オンライントークイベント詳細
https://chibashoya.com/news/2025/1025_06.html
・店舗別特典情報
https://chibashoya.com/news/2025/1025_02.html
・アニメイトでの早期予約フェア＆レシートキャンペーン
https://chibashoya.com/news/2025/1025_03.htm
l
・アニメイトでの衣裳＆パネル展示・サイン入りパネル応募キャンペーン
https://chibashoya.com/news/2025/1025_04.html
■＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION＞
2026年5月10日(日)有楽町朝日ホール
※2回公演
開場 14:15 / 開演 15:00
開場 18:15 / 開演 19:00
[内容] トーク＆ライブ
[チケット料金] 全席指定￥7,200(税込)
[枚数制限] 2枚まで
[チケット応募方法]
1月14日（水）発売のLIVE Blu-ray 千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUMにチケット最速先行申込シリアル封入！
受付日時：2026年1月13日(火)12:00〜2026年1月25日(日)23:59まで
※1公演お申し込みごとに1シリアルが必要となります。
詳細はこちら
https://chibashoya.com/news/2025/1203.html
