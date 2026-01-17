千葉翔也が、1月14日（水）に発売したLIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』から「Blessing」のライブ映像を公開した。

『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』は、昨年9月13日に東京国際フォーラム・ホールCで開催された、千葉にとって初のワンマンライブだ。今回公開された「Blessing」は、千葉がソロアーティスト活動を始動して最初にリリースした楽曲であり、まさに原点とも言える一曲。千葉がソロデビュー当時から愛用しているギター・グレッチを堂々と掻き鳴らし、ハイトーンを交えた真っ直ぐな歌声で楽曲に込められた前向きなメッセージを届けている。

なお千葉は、5月10日（日）に東京・有楽町朝日ホールで＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION＞の開催が決定している。本イベントは、LIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』に封入される“チケット最速先行申込シリアルナンバー”より申込が可能だ。申込締切は1月25日(日)23:59まで。

■『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUM-LIVE Blu-ray-』

2026年1月14日(水)発売

購入：https://shoya-chiba.lnk.to/Streak_Blu-ray 品番：KIXM-640

価格：￥8,000（税抜価格￥7,273）

形態：Blu-ray キンクリ堂 限定特別セット

品番：NKZX-33〜34

価格：￥11,000（税抜価格￥10,000）

形態：Blu-ray＋CD 【キンクリ堂 限定セット特典】

・LIVE CD(MCを除く全曲収録予定・幕間ナレーション込み)

・ようようすけキーリング 【収録内容】

※Blu-rayの内容および封入特典はKIXM-640/ NKZX-33〜34 同一となります。 【本編】

M01：-BAND JAM-

M02：Brightness

M03：Contrail

M04：Liar Game

M05：You/Me

M06：I’ll be

M07：感情論

M08：Night Thief

M09：逆さ絵

M10：-Narration-

M11：パノラマ

M12：Youth

M13：Best Wishes

M14：WISH

M15：Blessing

M16：Hi-Five！

M17：Harmonize？

M18：Steps 【映像特典】

STUDIO LIVE(「Brightness」「パノラマ」)

インタビュー

メイキング ※収録内容は変更の可能性がございます ＜封入特典＞ ※初回製造分のみ

■＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION＞

2026年5月10日(日)有楽町朝日ホール

※2回公演

開場 14:15 / 開演 15:00

開場 18:15 / 開演 19:00

[内容] トーク＆ライブ

[チケット料金] 全席指定￥7,200(税込)

[枚数制限] 2枚まで [チケット応募方法]

1月14日（水）発売のLIVE Blu-ray 千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUMにチケット最速先行申込シリアル封入！

受付日時：2026年1月13日(火)12:00〜2026年1月25日(日)23:59まで

