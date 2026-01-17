中島卓偉、独立後3作目となるアルバム『GLITTER』リリース＋リクエストライブ開催決定
中島卓偉が、独立後3枚目となるアルバム『GLITTER』のリリースと、東京国際フォーラム公演を含む全7公演のツアー開催を発表した。
今夏リリースとなるニューアルバム『GLITTER』は、全16曲が収録されたレコード盤とデジタルリリースでのリリースとなる。
8月からはアルバム『GLITTER』を引っ提げ、埼玉・大阪・愛知のライブハウスを廻り、最終公演を東京国際フォーラム ホールCで行うライブツアーを開催する。東京国際フォーラム公演はファンからリクエストを募りセットリストを決めるリクエストライブ形式になるとのことだ。チケット受付は、1月18日(日)12時からファンクラブ先行がスタートする。
さらに、アコースティックギター1本で全47都道府県を廻る＜弾き語りTOUR ALL AROUND THE JAPAN〜Season4〜＞の開催も発表された。
アルバム発売日等の詳細や東京国際フォーラム公演でのリクエスト募集は、今後発表となる。独立後、Zepp Shinjukuや日比谷野外音楽堂公演を成功させるなど勢いに乗る中島卓偉のライブに引き続き注目したい。
■ニューアルバム『GLITTER』
2026年夏リリース
配信曲順 全16曲
01. I’M A GLITTER
02. 行動弱者
03. 自分ファースト ※ 宮本佳林提供曲セルフカバー
04. (ぶっ)壊したい ※ アンジュルム提供曲セルフカバー
05. 光よ
06. So Far Away ※ SI-VIS: The Sound of Heroes オープニングテーマ提供曲セルフカバー
07. クリーニング工場
08. 暁
09. THANK YOU,HELLO GOOD BYE ※ アンジュルム提供曲セルフカバー
10. SHEEP
11. 相談なんてしない
12. BABY! WE CAN DO IT! ※ 鈴木愛理提供曲セルフカバー
13. My Darling ~Do you love me?~ ※ つばきファクトリー提供曲セルフカバー
14. 大丈夫、どうにかなる
15. お別れのKISS ※ 小関舞提供曲セルフカバー
16. 歩きだそう
レコード曲順 全16曲
SIDE-A
01. I’M A GLITTER
02. 行動弱者
03. 自分ファースト ※ 宮本佳林提供曲セルフカバー
04. (ぶっ)壊したい ※ アンジュルム提供曲セルフカバー
SIDE-B
01. 光よ
02. So Far Away ※ SI-VIS: The Sound of Heroes オープニングテーマ提供曲セルフカバー
03. クリーニング工場
04. 暁
SIDE-C
01. THANK YOU,HELLO GOOD BYE ※ アンジュルム提供曲セルフカバー
02. SHEEP
03. 相談なんてしない
04. BABY! WE CAN DO IT! ※ 鈴木愛理提供曲セルフカバー
SIDE-D
01. My Darling ~Do you love me?~ ※ つばきファクトリー提供曲セルフカバー
02. 大丈夫、どうにかなる
03. お別れのKISS ※ 小関舞提供曲セルフカバー
04. 歩きだそう
■＜SUMMER FRUSTRATION 2026「独⽴＆提供」＞
※全公演1日2回公演
2026年
8月22日(土)【埼玉】HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
version1 独⽴後ONLY BEST SIDE
開場/開演 14:00 / 14:30
version2 提供曲ONLY BEST SIDE
開場/開演 17:00 / 17:30
8月29日(土)【大阪】OSAKA MUSE
version2 提供曲ONLY BEST SIDE
開場/開演 14:00 / 14:30
version1 独⽴後ONLY BEST SIDE
開場/開演 17:00 / 17:30
8月30日(日)【愛知】Electric Lady Land
version1 独⽴後ONLY BEST SIDE
開場/開演 14:00 / 14:30
version2 提供曲ONLY BEST SIDE
開場/開演 17:00 / 17:30
【Support Musician】
Gt.you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)
Ba.NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)
Dr.SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)
【チケット料金】
\7,000-(税込)（ドリンク代別）
【オフィシャルファンクラブ先行】
受付期間 2026年1月18日(日) 12:00〜2026年2月01日(日) 23:59
【一般発売日】
3月07日(土) 10:00〜
【問い合わせ】
埼玉公演 DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
愛知公演 サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100
大阪公演 OSAKA MUSE TEL：06-6245-5389
■＜TAKUI NAKAJIMA 2026 THE BEST REQUEST SONGS＞
2026年10月12日(月・祝) 【東京】東京国際フォーラム ホールC
開場/開演 16:15 / 17:00
【Support Musician】
Gt.you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)
Ba.NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)
Dr.SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)
【チケット料金】
\7,700-(税込)（ドリンク代別）
【オフィシャルファンクラブ先行】
受付期間 2026年1月18日(日) 12:00〜2026年2月01日(日) 23:59
【一般発売日】
3月07日(土) 10:00〜
【問い合わせ】
DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
■＜中島卓偉 弾き語りTOUR ALL AROUND THE JAPAN〜Season4〜＞
2026年
6月20日(土)【東京】Live & Pub Shibuya gee-ge. ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
6月27日(日) 【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH!! ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
7月12日(日) 【千葉】柏PALOOZA ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
7月18日(土) 【茨城】水戸ペーパームーン ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
7月19日(日) 【福島】福島MATCHBOX
開場/開演 13:30/14:00
9月26日(土) 【石川】GOLD CREEK ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
9月27日(日) 【福井】HALL BEE
開場/開演 13:30/14:00
10月31日(土) 【栃木】悠日 ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
11月01日(日) 【群馬】高崎 SLOW TIME CAFE
開場/開演 13:30/14:00
11月03日(火・祝) 【宮城】仙台retro Back Page ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
11月07日(土) 【岩手】the five morioka ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
11月08日(日) 【青森】1/3
開場/開演 13:30/14:00
11月14日(土) 【秋田】カフェ・ブルージュ ※1日2回公演
開場/開演 13:30/14:00(1公演目)
開場/開演 16:00/16:30(2公演目)
11月15日(日) 【山形】ミュージック昭和 Session
開場/開演 13:30/14:00
【チケット料金】
前売り・全自由 \5,500-(税込)（ドリンク代別）
【一般発売日】
3月22日(日) 10:00〜
