巨人のドラフト２位・田和廉投手（早大）が１７日、新人合同自主トレを行い、キャッチボールなどで汗を流した。

１６日に東京ドームホテルで行われたスタッフミーティングに出席した杉内俊哉投手チーフコーチは、ドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）、田和、同３位・山城京平投手（亜大）をキャンプ１軍スタートさせる可能性を示唆。即戦力候補のルーキー３人について「１軍スタートになると思うんでね、けががなければ。多分（キャンプ）初日から飛ばすと思うんでその３人は。そうなった時に、こちらで球数は管理しなきゃいけない。初日から飛ばしてけががないように、こちら側がストップかける可能性もありますね」と言及していた。

田和は「１軍で投げないと始まらないと思っていたので。まだどこかわからないですけど、（キャンプが）どこに選ばれたとしても、最善の準備をして終われるようにしたい。開幕１軍を目標にしていきたいですね」と語った。また「１軍で経験した方と練習できることが貴重なことだと思うので、いろいろと教えていただきたいです」と意欲を示した。