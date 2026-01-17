TOOBOEによる新曲「GUN POWDER」のミュージックビデオが1月17日に公開された。

今作は日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている楽曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタートし、そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里 義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。

TOOBOEはメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』のリリースを2月11日に控えており、「GUN POWDER」もこちらに収録予定だ。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤もリリースされる。

さらに、TOOBOEは2026年4月より全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞を開催する。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中。

■メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』

2026年2月11日（水）リリース

購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN ▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）

SRCL-13556〜13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属 ▲“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ ▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）

SRCL-13559

■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞ 愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00 ▼【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

▼【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代） ▼オフィシャル2次先行

https://w.pia.jp/t/tooboe/

1月16日(金) 昼12:00〜2026/1月21日(水) 23:59

■TVアニメ『勇者のクズ』放送情報

日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55〜 順次全国放送

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。 【配信情報】

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30〜

〈見放題サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。 公式サイト：https://yushanokuzu.com

公式X：https://x.com/yushanokuzu

公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu