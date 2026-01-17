TOOBOE、どこかファニーで不思議な世界観の「GUN POWDER」MV公開
TOOBOEによる新曲「GUN POWDER」のミュージックビデオが1月17日に公開された。
今作は日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている楽曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタートし、そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里 義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。
TOOBOEはメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』のリリースを2月11日に控えており、「GUN POWDER」もこちらに収録予定だ。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤もリリースされる。
さらに、TOOBOEは2026年4月より全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞を開催する。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中。
■「GUN POWDER」先行配信
2026年1月11日（日）配信スタート
https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER
■TOOBOE「GUN POWDER」
2026年1月28日（水）リリース
・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER.SG
▼期間生産限定盤（CD only）：1,800円（税込）
SRCL-13548
※ナカシマ723氏描きおろしジャケット
※デジパック仕様
※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）
■メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』
2026年2月11日（水）リリース
購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）
SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）
SRCL-13559
■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞
愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
▼【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
▼【東京公演】料金
1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）
▼オフィシャル2次先行
https://w.pia.jp/t/tooboe/
1月16日(金) 昼12:00〜2026/1月21日(水) 23:59
■TVアニメ『勇者のクズ』放送情報
日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール
毎週土曜24:55〜 順次全国放送
※放送日時は予告なく変更になる場合があります。
※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。
【配信情報】
〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉
dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30〜
〈見放題サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video
〈都度課金サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ
※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。
公式サイト：https://yushanokuzu.com
公式X：https://x.com/yushanokuzu
公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu
関連リンク
◆TOOBOE オフィシャルサイト
◆TOOBOE オフィシャルX
◆TOOBOE オフィシャルInstagram
◆TOOBOE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TOOBOE オフィシャルTikTok