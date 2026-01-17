第３１回全国都道府県対抗男子駅伝（１８日・平和記念公園前発着点、７区間４８キロ）の開会式が１７日、広島国際会議場で行われた。区間エントリーが発表され、今年度の大学駅伝で好走した静岡代表の野中恒亨（２０）＝国学院大３年、浜松工高出＝は３区に決まった。将来の長距離界のエース候補が５位だった２０２０年以来、６年ぶり入賞に導く。

大学駅伝界を沸かせた男が、入賞を目指してたすきをつなぐ。野中が静岡代表で出場するのは今回が３度目。昨年に続く３区に抜てきされ「昨年より楽しんで走れたら。（４、５区の）高校生にいい位置で渡したい」と抱負を語った。

今季はインパクトを残した。１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では３区を区間２位で走り、連覇に貢献。１１月の全日本大学駅伝はチームが４位に終わった中、３区で区間賞をマーク。箱根駅伝でも３区で起用され、区間３位でチームは過去最高の総合２位に食い込んだ。そして、成績以上にコースに侵入した犬をジャンプして回避した画像がＳＮＳに上がって話題になった。「反響はすごいなんてものではない。県スタッフからいじられてます」と、笑う。インスタのフォロワーも一気に増えた。

３月１４日にはイタリアで行われる世界大学クロスカントリー選手権に参戦する。「日本代表は初めて。世界はどれくらいのものか分からない」と目標は設定していない。海外のレースで日の丸を背負う野中が、まずは、故郷の誇りを懸けて安芸路を走る。（塩沢 武士）