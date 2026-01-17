gibkiy gibkiy gibkiy、結成10周年を記念して東名阪ツアーを今春開催＋未発表音源配布も
gibkiy gibkiy gibkiyがバンドとして産声を上げてから10年を迎える2026年、東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞を開催することが発表となった。
3月5日に東京・渋谷 clubasiaで＜10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “唾液”」＞を開催することがすでに発表となっているが、これに加えて4月25日に大阪・心斎橋 CLAPPERで＜10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “分泌”」＞、4月26日に名古屋 HeartLandで＜10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “消化”」＞を開催するなど、大阪と名古屋でのライブが追加発表されて東名阪ツアーとして行われるかたちだ。
なお、東京、大阪、名古屋の3公演では、それぞれデザインが異なる未発表音源が配布されることも明らかとなった。
■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞
【東京公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY
avantgarde,barbarian “唾液”＞
3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia
open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン
発売中(LivePocket)：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30
【大阪公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞
4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER
open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン
発売日(e+)：1月24日(土)12:00
【名古屋公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞
4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン
発売日(e+)：1月24日(土)12:00
