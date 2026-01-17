大人は「スウェパン」をこう穿く！【しまむら】部屋着見えを回避！「冬のおしゃれコーデ」

動きやすく楽に過ごせるスウェットパンツ。部屋着っぽく見えるのが心配……。そんな大人女性に向けて、【しまむら】のスウェパンを使ったおしゃれさんの着こなしを紹介します。こなれた雰囲気に見せるには、トレンドのアイテムやカラーを合わせるのが鍵になりそうです。

チェック柄のブラウンジャケットと合わせた大人顔コーデ

【しまむら】「ダンボールバレルP」\1,969（税込）

カーブシルエットのスウェットパンツ。部屋着見えを回避するなら参考にしたいのが、@aiii__13kさんのレイヤード術です。チェック柄のブラウンジャケット、レザー調アウターを重ねて手抜きに見せないのがポイント。上半身のレイヤードコーデに対して、あえてのスウェットパンツが抜け感をプラスしてくれます。

トレンドカラーを盛り込んで華やかに

オーバーサイズのデニムジャケットにスウェットパンツ。無難にまとまりそうなところに、パッと華やかな赤トップスを合わせれば、一気におしゃれ度がUP。さらにスカーフも巻けば女性らしさも演出でき、こなれた着こなしが完成します。ぜひ真似してみて。

