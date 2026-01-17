日本ハム・河野竜生投手（２７）が１７日、一回り大きくなったボディーを引っさげ、エスコンでの自主トレをスタートした。２４年に３３ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得した左腕は、復権を懸け球速アップに取り組んでいる。「ベースとして速いに越したことはない。昨年の平均が１４６、おととしが４７で落ちたんです。だから戻す、もしくはそれ以上を目指してやっていきたい」と意気込んだ。

昨季は夏場以降に状態が上がらず、ＣＳはフェニックス・リーグが行われていた宮崎でテレビ観戦。悔しさをかみ締め、その時期から肉体改造に取り組んできた。体重も４キロ増量。開幕へ向けて元の体重に戻しながら、筋量だけを増やす考えだ。「組んでもらったメニューが、ボディービルダーがするようなメニュー。下半身だけで２時間以上かかるメニューで、相当きつかった」。球速アップに加え、１年間戦い抜く土台をつくり上げてきた。

新庄監督は、有原の加入など層が厚くなった先発陣から、中継ぎに回る投手が出る可能性も示唆している。「いいピッチャーを使うのがこの世界だと当然。その中でも結果を出して、自分のできることをやるしかない」と河野。オフの成果を、結果で証明していく。（山口 泰史）