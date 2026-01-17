kobore、何色にも染まっていない空間の中を華やかでカラフルな世界へ導く「Magic」MV公開
koboreが、1月6日にリリースしたデジタルシングル「Magic」のMVを公開した。
本楽曲はTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のオープニングテーマ曲のために書き下ろした楽曲となり、“出会い”によって日常が魔法に変わる瞬間を描いており、優しさと切なさが溶け合うエモーショナルな楽曲に仕上がっているという。
今作品は、何色にも染まっていない空間の中で、 koboreの演奏に合わせてまるで魔法にかかったような高揚感とともに、華やかでカラフルな世界へと導かれていく映像になっているとのこと。映像監督は、これまでにもkoboreのMVの多くを手掛けてきたこささりょうまが担当している。
なおkoboreは、3月に東京・名古屋・大阪の3都市で開催する対バン企画＜kobore pre.「FULLTEN」＞を開催する。チケットはオフィシャル4次先行が受付中だ。
◾️「Magic」
2026年1月6日（火）リリース
◾️TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
▼放送情報
AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜
BS11 毎週火曜 24：30〜
サンテレビ 毎週火曜 24：30〜
KBS京都 毎週火曜 24：30〜
※放送日時は変更となる場合がございます。
▼イントロダクション
三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。
昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。
経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。
栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！
助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレ
シュに身をゆだねることになるが――
公式サイト： https://iseshachi.com
公式X： https://x.com/iseshachi_anime
◾️＜kobore pre.『FULLTEN』＞
2026年3月19日（木）名古屋 DIAMOND HALL
open 18:00 / start 19:00
Guest：BLUE ENCOUNT
2026年3月22日（日）大阪 BIG CAT
open 16:30 / start 17:30
Guest：Maki
2026年3月27日（金）恵比寿 LIQUIDROOM
open 18:00 / start 19:00
Guest：SIX LOUNGE
チケット：\4,500（税込）
オフィシャル4次先行
受付期間：〜1⽉18⽇（⽇）23:59
URL：https://eplus.jp/kobore2026/
