モデルでタレントの益若つばさが17日、インスタグラムを更新。雑誌「POPTEEN」OGの集合ショットをアップした。



益若は「くみっきーと声がけをして、共演はしたことなくても色んな世代のモデルさんが集まってくれたよ」と記し、「魂が同じって感じでPOPモデルはみんな打ち解けるのが早いの」と笑顔で並んだ姿のほか、当時の自身の写真や「POPTEEN」の表紙も投稿した。



「ここから人生全力で頑張ることや根性、センス、友情の熱さをスパルタで学びました」と回顧。「それぞれママになったり人生経験積んだOG達の話は波瀾万丈で面白いよ」と久々の再会を楽しんだ様子で、「私の青春！！原点！！ それにしてもみんな大人になれど変わってない」とつづった。



モデルでタレントの「くみっきー」こと、舟山久美子も同日にインスタグラムを更新し、「環境も見た目も落ち着きましたが、 中身はみんなGALでした 温かくて最高な『平成リバイバル』な時間でした」と楽しい時を過ごしたことを明かしている。



まるで“タイムスリップ”したような集結に、フォロワーからは「みんな私たちの青春ですっ」「懐かしすぎる！」「凄くときめきました」「エモみがすごい～」の声が寄せられたほか、舟山のインスタグラムにも「激アツ胸アツです」「ややややヤバすぎです」「私の青春時代が再燃~~~」と懐かしさあふれる集結に喜びの声が寄せられた。



