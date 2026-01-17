◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の男子シングルス3回戦が17日に行われ、8強がそろいました。

日本勢は張本智和選手と篠塚大登選手が3回戦に登場。世界ランク5位の張本選手は、予選から勝ち上がった世界72位の中国・薛飛選手と対戦。世界ランクでは大きく上回りますが、過去2戦2敗の相手にゲームカウント1-2と崖っぷちへ。それでも第4ゲームは4-10から怒とうの6連続ポイントを奪い、14-12で逆転。最終ゲームも5-9から4連続ポイントと驚異の粘りをみせますが、最後はバックハンドのミスで敗戦。薛飛選手には3連敗となりました。また世界29位の篠塚選手は世界36位の中国・周啓豪選手に1-3で敗れました。

日本勢は準々決勝に進めず。上位陣では世界2位の中国・林詩棟選手がドイツのベテラン、オフチャロフ選手に敗戦。世界7位の中国・梁靖崑選手、世界12位の中国・向鵬選手も敗れています。8強には第2シードであるブラジルのカルデラノ選手が順当に勝ち上がっています。同日に準々決勝が行われ、18日に準決勝と決勝を予定されています。

▽3回戦日本選手の結果

篠塚大登 1-3 周啓豪(中国)

12-14/11-8/9-11/3-11

張本智和 2-3 薛飛(中国)3-11/11-5/6-11/14-12/9-11