¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ë¤Ê¡×¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¡¦¼ã¾¾ÊÙ»á¤«¤é¡ÈÇØÈÖ¹æ1¤Î¸å·Ñ¼Ô¡ÉÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ê78¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£µ¨¤«¤é¸ÅÁã¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê74¡Ë¤«¤é¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î2·³´ÆÆÄ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¸½Ìò¤Î»þ¤â¹Í¤¨¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤¬¸½ÌòÁª¼ê¤À¤Ã¤¿´Øº¬½á»°´ÆÆÄ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃÓ»³¤Ê¤ó¤«µã¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÇ®·ì»ØÆ³¤ËÉ¬»à¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ê³Æ®¤Ö¤ê¤â²óÁÛ¡£1989Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¼ã¾¾»á¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤ò1992Ç¯¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¡È¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡ÉÃÓ»³´ÆÆÄ¤Î¥¿¥¯¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£