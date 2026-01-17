犬とおもちゃを『引っ張り合う』ときの絶対NG行為4選

犬が引っ張りっこ遊びが好きなのはなぜでしょう？それは『狩猟本能』が刺激されるからです。獲物をとらえる、仕留めるという疑似体験ができるのです。

しかし間違った遊び方によるデメリットが生じる可能性も。犬とおもちゃを引っ張り合うときの、してはいけないNG行為をお伝えします。

1.おもちゃ以外で引っ張り合う

愛犬と引っ張り合いをして遊ぶときは、必ず犬用おもちゃを使用してください。主に長さのあるロープ状のおもちゃが多いと思います。

タオルや毛布、子ども用のおもちゃなど毎回引っ張るものを変えていると「何でも引っ張って噛んでいい」と犬が誤解してしまうおそれが。さらに誤飲の心配もありますので、引っ張りっこで遊ぶときは犬用おもちゃを使用するようにしましょう。

2.力任せに強く引っ張る

引っ張り合いをして遊んでいると飼い主さんも知らず知らずのうちにテンションが上がり、強く引っ張ってしまうこともあるかもしれませんが、これは犬の歯や顎を痛める危険性があるためNGです。

また、上下左右に激しく揺さぶる遊び方も首(頸椎)を損傷するおそれがある危険な行為。突然グイっと不意を突くように強く引っ張ると、小型犬は体ごと持っていかれ飼い主さんと衝突するリスクも。自分と愛犬を守るために過度な引っ張り合いは止めましょう。

3.滑る床で遊ぶ

愛犬と一緒に遊ぶとき、足元はツルツル滑りやすくはないでしょうか？特にフローリングは犬の足腰に相当な負担がかかります。

引っ張り合いをするときの犬は足腰に力が入っています。滑りやすい床だと踏ん張りがきかず、ただ歩くときよりも体への負担は大きいもの。犬が遊ぶ場所や動線は床材の対策を行いましょう。

4.興奮させすぎる

犬の狩猟本能を刺激する引っ張り合いは、遊んでいくうちにテンションが高まってきます。あまりに興奮しすぎると「唸る・噛みつく」といった攻撃的な行動をとることも珍しくありません。結果、犬自身にその気はなくとも飼い主さんがケガをしてしまう危険性も。

また興奮癖がついてしまうと日常的に問題行動を起こしやすくなるため、遊んでいるとはいえ過度に興奮させることは控えてください。

愛犬と一緒に遊ぶ際に確認すべきこととは？

犬と引っ張り合いをするときの絶対NG行為をお伝えしました。では、実際に愛犬と引っ張りっこで遊ぶときに確認すべきことは何でしょうか。大事なポイントはふたつあります。

まず、愛犬に合った犬用おもちゃを用意します。丈夫で適度な柔軟性があるロープ状のおもちゃが良いでしょう。 体の小さい小型犬は軽くてくわえやすいサイズ、中型～大型犬は大きめサイズだと誤飲しにくく安全です。

ふたつめのポイントは安全な遊び場を確保することです。前述したように滑りにくい床であることはもちろん、周囲にぶつかるものがないか確認してください。引っ張りっこは激しい遊びですので、広いスペースの確保が必要です。

このふたつを守ったうえで愛犬と遊びましょう。力任せに引っ張ることはせず、愛犬を興奮させすぎないよう飼い主さんがコントロールしてください。遊びの始まりと終わりは飼い主さんが決めて主導権を握ることもポイントです。

最後は「もう終わりね」とスパッと切り上げると犬もクールダウンし、次に遊ぶことを心待ちにして終えることができます。これらを心がけて安心・安全に遊ぶようにしましょう。

まとめ

飼い主さんと引っ張り合いで遊ぶことが大好きな犬は多いもの。遊ぶ機会が多いからこそ、ご紹介したNG行為には気を付けて、安心安全に楽しくコミュニケーションをとり遊んでくださいね。

(獣医師監修：後藤マチ子)