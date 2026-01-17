飼い主が急死し3日間放置されていたわんこ。「放っておけない」とお迎えすると、徐々に警戒心も解けていき…？家族の一員となったわんこの姿は感動を呼び、投稿は30万回再生を突破。「主様たちに出会えてよかった」「安心してますね」「ずっと幸せに」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主が急死し『3日間放置されていた犬』→放っておけないとお迎えした結果…】

飼い主の急死…ひとりぼっちだったわんこをお迎え

TikTokアカウント「dia.nail_aki」に投稿されたのは、1匹のわんこが新たな家族と幸せの一歩を踏み出した物語。投稿主さんが知り合いの方のSNSを見ていたとき、目に飛び込んできた『ポメチワの里親探してます』の投稿。

自宅には先住犬である2匹の柴犬がいますが『放っておけない』と、引き取ることを決めたそうです。そのわんこは飼い主の急死により3日間ひとりぼっちだったといいます。

意を決してお迎えしたものの、引き渡しのときに入っていたカバンからまったく出てこないわんこ。差し出した手のひらからフードは食べるものの、やはり警戒心は解けないのでしょう。ご主人様が急にいなくなり、ひとりぼっちの3日間を過ごしたのち、初めてのおうち…心がついていかないのも無理はありません。

カバンの中から出てきません…

娘さんにより「レモン」ちゃんという可愛い名前をもらったわんこ。ボール遊びが好きなようで投げると取りに行くものの、そのままカバンの中へ…。不安は尽きませんが、レモンちゃんの気持ちを最優先に見守ることを決めたといいます。

そんな中でも先住犬2匹との挨拶は無事に済ませることができました。わんこ同士の方が気持ちがほぐれやすいのかもしれませんね。

ニッコリ笑顔を見せてくれました♡

相変わらずカバンの中に入ったままのレモンちゃんですが、そこが今最も落ち着く場所であるのならば出そうと無理強いはしません。そんな投稿主さんの優しさを感じ取ったのか、ニッコリかわいい笑顔をお見せしてくれたそう。

春に向かい雪が溶けていくようにゆっくりと、しかし確実にレモンちゃんの警戒心も解けていきました。

ツヤのあるキレイな毛並みに、優しく穏やかな表情…レモンちゃんはとっても大切に育てられていたのでしょう。亡くなった飼い主さんの分まで、楽しく幸せに過ごしてくれることを願うばかりです。

レモンちゃんが新しい家族の一員となった姿には「安心な場所だって気づいてきてるね」「かわいい笑顔！」「本当に良かった」などのコメントが寄せられました。今では少しずつ家の中を探検し、お散歩も上手に歩いているそうですよ♡

レモンちゃんのこれからを見守りたい方は、TikTokアカウント「dia.nail_aki」からチェックしてくださいね。笑顔が増えたかわいいレモンちゃんをぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「dia.nail_aki」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております