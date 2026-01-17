犬の寝相から分かる性格5選

ドーナツのように丸くなって寝たり、大胆にお腹を見せて寝たりと、犬の寝相は千差万別ですが、その寝相には性格が表れやすいといわれています。また、寝相にはそのときの心理状態が表れていることも多く、愛犬の本音を知る手がかりになるでしょう。

ここでは、犬の寝相から分かる性格とともに、寝相に隠された犬の本音を紐解いていきます。

1.うつ伏せ

床に顎をつけ、フセのような姿勢で眠るうつ伏せ寝は、犬によく見られる寝相ですが、このときの犬は眠りが浅く、やや警戒モードです。実は、床につけた顎の骨で、何かが近づいてくる振動を敏感にキャッチしています。

危険を察知したらすぐに立ち上がれるうつ伏せ寝を好む犬は、警戒心が強く、しっかり者な性格である傾向があります。

2.丸まる（ドーナツ型）

体を小さく丸め、尻尾を鼻先に近づけるドーナツ型も、犬によく見られる寝相です。急所であるお腹を守りつつ体温を逃さないこの寝相は、最も本能的と言えるでしょう。

犬は寒さを感じると丸まって体温を維持しようとするため、冷房の効いた室内や冬場にこの寝相で寝ている場合は寒いのかもしれません。また、一日の大半を丸まってじっと過ごしているときは、体調不良のサインの可能性があります。

日常的にドーナツ型の寝相をすることが多い犬は、おおらかで優しく、少し繊細な性格とされています。

3.スーパーマン

お腹を床につけ、四肢をピーンと伸ばして寝る「スーパーマン」のような寝相は、エネルギーに満ちあふれた子犬や活発な成犬に多く見られます。

この寝相は、うつ伏せ寝に次いですぐに立ち上がれる態勢ではありますが、のびのびとしており、あまり警戒しているようには感じられません。むしろ、「目が覚めたらすぐに遊びたい！」という気持ちが表れています。

この寝相を好む犬は、遊びが大好きなエネルギッシュな性格である傾向があります。きっと、いつも元気いっぱいで、家族を明るく盛り上げてくれるムードメーカー的存在でしょう。

4.横向き

四肢を横に投げ出した横向き寝をしているときの犬は、危険が迫ってもすぐに立ち上がることができません。そのため、この寝相はリラックス度がかなり高い状態であることを示しています。犬がこの寝相で眠るのは、周囲の環境に安心し、飼い主さんを信頼している証拠と言えるでしょう。

この寝相をよく見せる犬は、マイペースでありながらも、飼い主さんに忠実な性格であることが多いようです。

5.仰向け（ヘソ天）

「ヘソ天」とも呼ばれる、お腹を天井に向けて寝る仰向け寝は、究極にリラックスした状態であり、犬にとって最高に幸せな寝相と言えます。急所であるお腹をさらして眠る姿は、野生下ではめったに見られません。この寝相で寝るのは、自分の周囲が100％安全だと確信しているからです。

仰向け寝でも、四肢の向きをバラバラにしていることが多い犬はマイペースで素直な性格、後ろの両足をピンと空中に突き出していることが多い犬は、自分に自信のある頼もしい性格だと言われています。

愛犬の寝相で性格診断するには？

犬は、そのときの心理状態や気温によって寝方を変えます。そのため、愛犬の寝相で性格診断する際は、たった一回の寝相で判断しないことが重要です。

まずは、どの寝相で寝ていることが多いのか、1週間ほど愛犬の寝ている姿を観察してみましょう。最もよく見せる「定番の寝相」こそが、愛犬の本来の性格を映し出していると考えられます。ぜひ、その定番の寝相で、愛犬の性格診断をしてみてください。

まとめ

飼い主さんに癒やしを与えてくれる愛犬の寝相は、性格やそのときの心理状態を反映していると言われています。あなたの愛犬は、どの寝相で寝ていることが多いでしょうか？うつ伏せ？ドーナツ型？それともヘソ天？

まずは1週間ほど愛犬の寝姿を観察してみて、定番の寝相で性格診断をしてみましょう。もし「当たっていない」と感じることがあっても、それはもしかすると、愛犬の隠れた一面を表しているのかもしれませんよ。