◇ボクシングDYNAMIC GLOVE on U−NEXT71・0キロ契約6回戦 赤井英五郎（帝拳）《TKO1回2分3秒》ベー・ドンミン（韓国）（2026年1月17日 東京・後楽園ホール）

「浪速のロッキー」こと元プロボクサーで俳優・赤井英和（66）の長男・英五郎（31＝帝拳）がプロ10戦目でベー・ドンミン（29＝韓国）に初回TKO勝ちで再起に成功。A級（8回戦以上）昇格を決め、戦績を10戦6勝5KO4敗とした。

26年初陣で上々のスタートを切った。赤井は初回、ガードを固めながら前進するとロープ際に追い詰め右フックでダウンを奪取。再開後も連打を浴びせ、右フックからの左フックで2度目のダウンを奪うと、相手陣営がタオルを投入した。24年10月以来、約1年3カ月ぶりの白星に「KOできたのはうれしい。運良く自分のパンチが相手のウィークポイントに当たった」と謙遜しながら「負けたらおしまいでした。常に崖っぷち。次につなげられた」と安堵（あんど）した。

25年2月、2回TKO負けを喫して以来、約1年ぶりのリング。これまではミドル級を主戦場としてきたが、スーパーウエルター級への転級も見据えたプロ10戦目では自身最軽量で挑んだ。試合3日前の練習後でも体重が約2キロ落ちたと話すほど順調な仕上がりで、この日もミドル級時代の突進力に加え、切れのある動きを披露。「自分にあった階級だと改めて思った。今まではやっているつもりだった。今回はフレッシュな赤井英五郎を見せられた」と汗を拭う。リングサイドで見守った父・英和氏も「よかった！」と大絶叫するほどご機嫌だった。

プロ10戦目でようやくA級昇格を達成。ただ「あまり気にしていない」ときっぱり。「これから見せなきゃいけないのは試合の内容。期待させるようなパフォーマンスをしたい」と確かな第一歩を踏み出し、決意を新たにした。