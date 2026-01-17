不倫していた女性が社内でタイプの男性にあざとさ全開！ 仲を深めるつもりが…／同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります2㉒
『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります2』（しろみ/KADOKAWA）第22回【全25回】
【漫画】『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を第1回から読む
大嫌いな同僚が、まさか夫と不倫…!? 学生時代から付き合っていたリュウタと、アラサー手前で結婚したイチカ。仕事も私生活も順調で幸せな日々を送っていた。そんなある日、ウザ絡みしてくる同僚・ナナから、「2年付き合ってる彼くんが全然プロポーズしてくれなくてぇ」と恋愛相談を持ちかけられる。ナナが見せたスマホの画面には、イチカの夫の姿が――！ イチカは味方を装いながら証拠を集め、夫と同僚を徹底的に追い詰めることを決意する。ご好評いただいた『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を再掲載！ さらに2026年2月末までの期間限定で1巻・2巻から新たなエピソードを追加してお届けします。
【漫画】『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を第1回から読む
大嫌いな同僚が、まさか夫と不倫…!? 学生時代から付き合っていたリュウタと、アラサー手前で結婚したイチカ。仕事も私生活も順調で幸せな日々を送っていた。そんなある日、ウザ絡みしてくる同僚・ナナから、「2年付き合ってる彼くんが全然プロポーズしてくれなくてぇ」と恋愛相談を持ちかけられる。ナナが見せたスマホの画面には、イチカの夫の姿が――！ イチカは味方を装いながら証拠を集め、夫と同僚を徹底的に追い詰めることを決意する。ご好評いただいた『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を再掲載！ さらに2026年2月末までの期間限定で1巻・2巻から新たなエピソードを追加してお届けします。