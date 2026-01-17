“ののちゃん” 村方乃々佳、ロリータコーデで雰囲気ガラリ「流石のポージング」「可愛い」と絶賛の声【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】ののちゃん「流石のポージング」ロリータコーデで雰囲気ガラリ
頭に大きなリボンのカチューシャをつけたロリータコーディネートで登場したののちゃん。トップではスカートを広げたポージングで観客を魅了した。ネット上では「流石のポージング」「何でも完璧にこなしててすごい」「何でも似合う」「可愛い」などと反響が寄せられている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆ののちゃん、ロリータ衣装着こなす
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
