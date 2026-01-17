インテリアとしても映える♡ 疲れた肌を癒してくれる【スキンケアアイテム】特集

乾燥でパサつきが加速する寒い季節こそ、疲れた肌を癒したい！そこで今回は、テンションが上がる＆お肌がキレイになる「スキンケアアイテム」を厳選してご紹介します。お部屋に飾っても可愛いビジュで、インテリアとしても映えるおしゃれなアイテムをお見逃しなく♡

肌 肌のコンディションは日々変わるもの。少しでもテンションが上がる＆お肌がキレイになるアイテムを♡

Item klarmのクレイフェイスパック 乾燥知らずのスキンケアアイテム 水と混ぜるだけで新鮮なクレイができる。手間暇かけて、お肌を見つめ直すひとときに。さまざまなクレイを配合してるから、肌悩みにあわせて選んで。 No.0 standard 80g 5,610円／klarm

Item eumeのバスソルト 宝石みたいな岩塩で体の芯からあたたまる お部屋に飾っても可愛いビジュで、インテリアとしても◎。100%天然のネパール産バスソルトを使用。癒しのお風呂時間を過ごせる。 クォーツバスソルト コーラル420g 3,500円／イウミー