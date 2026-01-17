インテリアとしても映える♡ 疲れた肌を癒してくれる【スキンケアアイテム】特集

乾燥でパサつきが加速する寒い季節こそ、疲れた肌を癒したい！そこで今回は、テンションが上がる＆お肌がキレイになる「スキンケアアイテム」を厳選してご紹介します。お部屋に飾っても可愛いビジュで、インテリアとしても映えるおしゃれなアイテムをお見逃しなく♡

肌のコンディションは日々変わるもの。少しでもテンションが上がる＆お肌がキレイになるアイテムを♡

Item klarmのクレイフェイスパック

乾燥知らずのスキンケアアイテム

水と混ぜるだけで新鮮なクレイができる。手間暇かけて、お肌を見つめ直すひとときに。さまざまなクレイを配合してるから、肌悩みにあわせて選んで。

No.0 standard 80g 5,610円／klarm

Item eumeのバスソルト

宝石みたいな岩塩で体の芯からあたたまる

お部屋に飾っても可愛いビジュで、インテリアとしても◎。100%天然のネパール産バスソルトを使用。癒しのお風呂時間を過ごせる。

クォーツバスソルト コーラル420g 3,500円／イウミー

Item Fountain of Watersのボディソープ

ヴィーガンビューティ

カリフォルニアの農園で生まれた植物由来の原料を配合。アーモンド殻粒を使用したカクタスホテルはスクラブタイプなんです。

〈右〉ファウンテン・オブ・ウォーターズ カクタスホテル ボディウォッシュ、〈左〉トマトガーデン ボディウォッシュ 300mL 各6,490円／ブレスカンパニージャパン

撮影／林真奈 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈