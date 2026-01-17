女優の山口智子（６１）が予備校講師でタレントの林修氏の“還暦コンビ”ショットを披露した。

山口は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「共に還暦組の林先生と、人生について深く楽しく語り合えました。人生、まさに、『今』でしょ！」と記し、林氏がＭＣをつとめるＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時、１８日放送）の収録で林氏と腕を組んだショットをアップした。

この投稿には「可愛いー 大好き。観ます。とても楽しみにしております」「山口さんみたいに楽しい還暦を迎えたいです」「かっこよくて素敵」「ハッピーオーラが溢れてる」「先生が羨ましい」などのコメントが寄せられた。

山口は自身がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（１９８８年）での共演をきっかけに、俳優の唐沢寿明（６２）と９５年１２月に結婚。ＴＢＳ系「ダブル・キッチン」（９３年）、フジテレビ系「ロングバケーション」（９６年）などヒット作に多数出演。２５年いっぱいで所属事務所を夫婦そろって退所し、夫妻で「ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ」を発足した。