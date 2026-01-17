◆ラグビーリーグワン２部▽第４節 花園４０―３５（前半２６―０）ＲＨ大阪（１７日・ヤンマースタジアム長居）

花園（旧近鉄）がＲＨ大阪（旧ＮＴＴドコモ）を辛うじて振り切り、開幕４連勝とした。アウェーでの大阪ダービーは前半２６―０。後半１７分には４０―７として勝負あったかに見えたが、暗転した。意地を見せた相手の勢いを止め切れず４連続トライ（Ｇ）を喫し、同４０分には４０―３５と５点差に。ロスタイム大逆転の空気も漂ったが、しのぎ切った。太田春樹監督（３８）に笑顔はなく「反則が非常に多く、流れに乗れなかった」とペナルティーが、相手の９度の２倍にあたる１８度もあったことを指摘した。

それでも試合には勝ち、首位も維持した。前半に先制を含む２連続トライを挙げ、開幕４戦連続トライとしたＷＴＢ木村朋也（２７）は「しっかり勝って、反省点が出るのは良いこと。ああいう終わり方になったが、ポジティブにとらえたい」ときっぱり。自身が前半３５分で退いた理由についても「軽いけがだと思う。左足をつった」と説明した。

次節・江東戦（２月７日・夢の島）まで約３週間空くが、太田監督は「コリジョン（衝突）のところをしっかりやる」と、この日終盤に後手を踏んだバトルを鍛え直すことを宣言した。反省も糧に、３季ぶり１部復帰を目指す近鉄特急は走り続ける。（田村 龍一）