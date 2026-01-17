「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）

男子個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。ミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている二階堂蓮（日本ビール）は１３０メートル、１２９・５メートルの合計２５７・６点で３位に入った。１３日に結婚を発表。愛妻の前で今季５度目の表彰台に立ち、「張り切っちゃいました。その張り切りが悪い方向に行かなくて良かった」と目尻を下げた。

１本目は８位と出遅れるも、３位とはわずか６点差。２本目は飛距離１２９・５メートルながら、飛型点で１９点の高得点をマークして順位を上げた。「あの距離で表彰台に行くとは思ってなかった。普通にうれしいし、ほっとしている」と実感を込めた。

１３日に自身のＳＮＳで結婚を発表した。愛妻との出会いは２年半前で「飲み屋で会って、僕が酔いつぶれてるところを介抱してもらったこと」がなれ初め。最初はただの飲み友達だったが「人間性というか、僕にないものを彼女は持ってる」とひかれて交際し、ゴールインした。普段から手料理を作ってもらい、この日はサラダと卵のサンドイッチを食べて力に変えた。結婚発表後の初戦で３位と好成績を残し、「妻に良いところを見せられて良かった」とかみしめた。