【一生、恨んでやる！】離婚なんてイヤだ！「捨てられる」危機感じ青ざめる＜第10話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第10話 捨てられる寸前？【夫の気持ち】
【編集部コメント】
ナツさんは親友だけあって、ショウタさんの強引な性格をよくわかっているようです。今回の行動がいかに問題だったかを指摘し、「このままだと捨てられる」と注意してくれました。子どもが生まれて浮かれていたショウタさん、離婚に発展する可能性を知って青ざめています。今は「妻を引っ張る」のではなく「妻のことを支える」の方が大切ですよ。この機会にしっかり反省してください！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
