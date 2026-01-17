◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１７、中国・張家口）

女子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝１４０メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は合計８６・８点で４位に入った。

１回目に１２３・５メートルを飛び４位につけ、２回目は行われずそのまま順位が決まった。

昨季は自身のキャリアで初めて表彰台なしに終わり苦しんだが、今季ももどかしいシーズンが続いてる。ここまで４位、５位がともに２度ずつ。１本ビッグジャンプを飛んでも２本そろわないことが多く、いまだ表彰台に届いていない。それでも、昨季まで助走路から飛び出しでやや後ろ気味だったアプローチ姿勢が改善され、持ち前の鋭い飛び出しが戻りつつある。２０日からは、蔵王、札幌と国内４連戦が待つ。得意のジャンプ台でさらなる上昇度を示す好機にする。

この日の大会が終わり、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が２月のミラノ・コルティナ五輪代表決定の基準日とする１９日前の女子の大会はすべて終了した。ジャンプ女子の五輪代表枠は４。ＳＡＪが定める派遣基準で、高梨は上位４人に入ることが決まり、代表が確実となった。

また、個人総合２位の丸山希（北野建設）は初代表、、勢藤優花（オカモトグループ）は３度目、伊藤有希（土屋ホーム）は４度目の五輪代表入りがほぼ確実となった。