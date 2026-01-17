ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢Ç¯1¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡¢Ç¯2¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿©À¸³è¡¡¾¾²¬çýÍ¥¤â»×¤ï¤º¡ÖGACKT¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥¬¥¹¥ï¥ó presents ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï³Æ³¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ä¶µÍÜ¡¦ºîË¡¡¦¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¾¾²¬¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿È¹½¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¿©¤Ù¤¿¤¤Íß¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤òµ×¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤ÈÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÍèÅ¹¡£¤½¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥â¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¾¾²¬¤ÏÅÄÃæ¤Î¶½Ê³µ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÌ¤êË¤«¤Ë²òÀâ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤2¿Í¡£¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ò¸ì¤ëÅÄÃæ¤Ë¾¾²¬¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤ß¤Ê¼Â¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ã¤ÆÇ¯¤Ë1²ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤Ë¾¾²¬¤Ï»×¤ï¤º¡ÖGACKT¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÇ¯¤Ë2²ó¡×¤È¤µ¤é¤ËÉÕ¤±¤¿¤·¡¢¾¾²¬¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
