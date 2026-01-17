日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は1月15日、ボブスレー競技における遠征計画の不備により、男子2人乗りでのオリンピック出場ができなくなったと発表した。連盟は公式文書で、国際連盟のクオリファイドシステムの解釈を誤り、必要な遠征計画を実施していなかったことを認め、「深くお詫び申し上げます」と謝罪している。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

公表された文書では、男子2人乗りの出場条件として、男子4人乗りのパイロットポイントを含めたコンバインドポイント制が新たに採用されていたにもかかわらず、競技委員会が条件を誤って解釈し、4人乗りを含めた遠征を行っていなかった経緯が説明された。その結果、条件を満たすことができず、五輪出場の可能性が消滅したとしている。

【画像】ボブスレー競技の遠征計画不備について（画像は日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟公式サイトより）

この発表を受け、SNSでは「いちボブスレーファンとして言わせてもらえば，この出場資格の文に解釈の余地はないと思います」「さすがにお粗末がすぎる」「選手はやりきれないよな」「人生賭けてた人とっては残念で済まされない一大事。連盟に頼らず、五輪に出場できることを願う」といった厳しい声と選手への同情が相次いでいる。