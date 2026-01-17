今治、アルバニア1部からブラジル人DFガブリエル・ゴメスを完全移籍で獲得「目標達成に貢献し、成長していきたい」

FC今治は17日、ブラジル人DFガブリエル・ゴメスを完全移籍で獲得したことを発表した。メディカルチェック終了後に正式契約を結ぶ予定となっている。



G・ゴメスは1999年8月23日生まれの現在26歳。ブラジルでプロキャリアをスタートさせると、2022年からウクライナのSKドニプロ-1やメタリスト・ハルキウでプレー。2025年夏には、アルバニア1部リーグのKFチウタに加入したが、公式戦5試合の出場に留まっていた。



G・ゴメスは加入に際し、クラブの公式サイトを通じて「この新たな挑戦を始められてとても嬉しいです。ワクワクしながら、やる気に満ち溢れ、今シーズンのクラブの目標達成に貢献し、成長していきたいと思っています」と意気込みを述べている。