TOOBOE、ファニーで不思議な世界観が繰り広げられる「GUN POWDER」MV公開！TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ

TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが公開された。

■寂れた雰囲気の酒場のカウンターでひとり酒を飲むTOOBOEの姿からスタート

日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている本楽曲。

MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターでひとり酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーとともに、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里義治が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。

TOOBOEは「GUN POWDER」も収録されるメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を2月11日にリリース。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤も発売される。

また、TOOBOEは4月より全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』を開催。チケットはオフィシャル先行受付中だ。

■リリース情報

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GUN POWDER」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「GUN POWDER」

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『EVER GREEN』

