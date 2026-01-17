TOOBOE、ファニーで不思議な世界観が繰り広げられる「GUN POWDER」MV公開！TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ
TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが公開された。
■寂れた雰囲気の酒場のカウンターでひとり酒を飲むTOOBOEの姿からスタート
日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている本楽曲。
MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターでひとり酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーとともに、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里義治が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。
TOOBOEは「GUN POWDER」も収録されるメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を2月11日にリリース。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤も発売される。
また、TOOBOEは4月より全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』を開催。チケットはオフィシャル先行受付中だ。
■リリース情報
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「GUN POWDER」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「GUN POWDER」
2026.02.11 ON SALE
ALBUM『EVER GREEN』
