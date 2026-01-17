YouTubeやSNSを中心に注目され、幅広い世代で楽しむ人が増えている「かぎ針編み」。始めたい気持ちはあるものの、「初心者には難しそう…」と感じて、踏み出せない人も多いのでは？ そこで今回は、YouTubeチャンネル『Ame LIFE』で作品の魅力を発信する人気クリエイターAme LIFEさん（以下、Ameさん）に、初心者でも楽しむコツやその魅力を伺いました。

※ この記事は『Ame’s Crochet Animals ―かぎ針編みのどうぶつたち―』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

「かぎ針」と「毛糸」。その2つがあればだれでも始められる

Ameさんが考えるかぎ針編みの魅力は、「かぎ針」と「毛糸」、その2つの道具さえそろえれば、いつでもどこでも始められる気軽さだそう。

YouTubeへの投稿をきっかけに本格的に編み物を始めたAmeさんも、その魅力にどんどん惹き込まれていったといいます。

「かぎ針編みは、道具さえあれば、だれでもどこでも楽しめる。私も今では暇な時間さえあればずっと編んでいます。編んでいる間は、ぐるぐる悩むことやスマホを使うことが減り、編み物に集中できるのもいいところですね」（Ameさん、以下同）

●編んでいて楽しい作品や道具を見つけよう

Ameさんによれば、まずは「編んでみたい」と思える作品を見つけることが、かぎ針編みを始めるうえで大切なポイントだそうです。ちなみに、Ameさんのインスピレーション源になっているものは、レトロなバターケーキやアンティークレース、ヴィンテージのぬいぐるみといったアイテム。

「本を見てみるのでも、SNSでもよいので、憧れの作品に出合うと、モチベーションになると思います。あとは、お気に入りの“毛糸”を探すことも始めるときのコツ。毛糸は本当に奥が深いので、飽きないためにも毛糸を掘り下げることはおすすめです」

道具選びにもポイントがあります。Ameさんいわく「これで編みたい！」と思えるかぎ針や毛糸を探してみることが重要なのだとか。

「100円ショップでももちろんいいですが、少しでも長く続けられるように、かぎ針も好きな色のものを買い、毛糸もお気に入りのものを探す。そうすると、編んでいて楽しい気分になれますよ」

昨年10月に発売された2作目の著書『Ame’s Crochet Animals ―かぎ針編みのどうぶつたち―』では、Ameさんお気に入りの毛糸屋さんでのお買い物の様子も紹介されています。

「毛糸屋さんでの買い物は私にとって癒やしのひとときです。かわいい毛糸に囲まれる幸せを、書籍を通じておすそ分けできたら」

上達のコツは、好きな色や毛糸でたくさん編むこと

「見ているだけでワクワクする」と年齢問わず多くの人を魅了しているAmeさんの作品。2冊目の著書では、テーマを“どうぶつ”にして、編み物をやっている方はもちろん、初心者さんや、「編み物はレトロな趣味」と考えている方にも楽しめるようにつくったそうです。

「見るだけでほっこりする、かわいいどうぶつたちの仲間をたくさん編んでくれたらうれしい。同じ作品でも糸の色を変えて編むと、意外な表情になったりして…それも楽しいですよ」

書籍内でも19の作品と編み方が紹介されていますが、自分の「欲しいもの」を形にするために上達するコツはあるのでしょうか？

「グラニースクエア（四角のモチーフをいくつかつなぎ合わせてつくるもの）のような同じモチーフをたくさん編むことが大切です。繰り返し編むことで、自分なりのリズムや技術も自然と身についてきます。あとは、失敗を恐れずに、好きな毛糸や色の組み合わせでとにかく編んでみる。好きな毛糸で、たくさん失敗作をつくってみてください。気づけば、いつの間にか上手になっていると思います！」