松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）の第２話が１５日、放送された。米田正子（松嶋菜々子）率いる東京国税局資料調査課（通称・コメ）内の新部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）の活躍が描かれる中、第１話に続く、不穏な登場の仕方の俳優に、ＳＮＳ上が「ラスボス？」などと沸いている。

初回の８日放送では、エンドロールで松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねるに続き、それまで一度も画面に登場していなかったが千葉雄大の名前が。その後のラスト部分で、米田いきつけの居酒屋で、テレビ画面に就任２か月の政界のホープ・鷹羽宗一郎経産省大臣（４０）のインタビューが流れ、米田が「タカバ…」とにらむようにつぶやく、いみありげなシーンがあった。

２話でも、選挙ポスターが映っただけ。エンドロールでは初回同様、松嶋→佐野→長濱の次に「千葉雄大（写真）」と異例の表示。予告で初めて、「皆さんこんにちはー！」と呼びかける映像が流れ、米田の父・田次（寺尾聡）が見つめる姿もあった。鷹羽の登場は正面２秒、背中１秒のわずか３秒だった。

放送後はネット上でも反応が続々。「テレビ画面の中 ポスター ときて 第３回目にしてようやく動く鷹羽大臣が登場？（中略）ラスボス感ありすぎて最終章で成敗されそうで辛い」「千葉雄大（写真）」「今週はポスターだけ？！」「ラスボスは千葉雄大くんなのかな？」「次回は写真じゃなくて動いてるシーンがあるみたい」「鷹羽大臣見たさに、予告を激しくリピートしてしまった」「今週はポスターのみ」「うさんくささ全開」などと反響を呼んでいる。