CANDY TUNE¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î£Í£Ö²ò¶Ø
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å£±£·Æü¡¢£±£ó£ô¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇºòÇ¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡£º£²ó£Í£Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡½£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡½¡Ø£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ñ£Õ£Å£Ó£Ô¡Ù¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤ä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¿Íµ¤¶Ê¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Ö¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÀø¤àà¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ëá¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Î¼Â¼Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤ä£Ã£Ç¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¤Î£Í£Ö¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£²·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡¡¡½£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡½¡Ø£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ñ£Õ£Å£Ó£Ô¡Ù¡×¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»Á´£²£±¶Ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¤ÎÇ®µ¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Ïº£Ç¯£±·î¤«¤éËè½µÌÚÍË¿¼Ìë¤Ë¡¢´§ÈÖÁÈ¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤Ç¤¤ë¡©¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£