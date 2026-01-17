Photo: 田中宏和

冬になると、窓ガラスから冷気がどんどん入り込んできてしまう...。そんな経験、ありませんか？

室内の熱の多くは窓から逃げていくと言われています。せっかく暖房で温めた空気も、窓の断熱が不十分だとドンドン外に逃げてしまい、暖房効率は下がる一方です。

そんな問題を改善してくれるのが、「キャプテンDAMAGAシート」。室内の暖かい空気が逃げるのを効果的に抑え、外からの冷気もガードしてくれる窓用の断熱シートです。

DIY初心者でも安心なカンタン施工

「キャプテンDAMAGAシート」は糊を使わず、霧吹きを使って水道水を吹き付けるだけで施工できるので、失敗のリスクが低く、剥がすときにも跡が残らないのがポイント。

DIYが苦手という人でも、ひとりで気軽にチャレンジできます。

まんべんなく霧吹き等でガラスを濡らしたら、窓より少しはみ出るようにシートを仮押さえ。必要な長さになるまでロールを転がしたら、シートを切り取ります。

ヨレたり気泡が入ってもやり直せる

仮押さえの状態ではシートとガラスの間に気泡が残っていますので、付属のヘラを使って水と一緒に気泡を追い出していきます。

この段階で、取り切れないシワや気泡、ゴミが残ってしまっても心配無用。何度でもやり直せるので、慌てずゆっくり作業しましょう。

上手く貼れたら付属のヘラや定規を当てて、余分なシートをカッターで切り取るだけでOKです。

表面がでこぼこしているガラスや、擦りガラスには非推奨となっていますが、クリアなガラスなら問題なく設置可能です。

窓の結露もブロック。カビの発生予防や防災対策にも

フィルムというより、薄手のデスクマットのような材質になっている「キャプテンDAMAGAシート」は、断熱効果だけでなく結露防止効果も備えられています。

冬場に悩まされがちな窓の結露を抑え、カビの発生を予防してくれるので、掃除がラクで健康的な快適空間を実現してくれるでしょう。

またガラスの飛散防止にも役立つので、地震や防犯対策に有効となっている点も、見逃せないポイントとなっています。

断熱作用によって暖房効率をアップし、電気代の節約が期待できる「キャプテンDAMAGAシート」。現在、お得な割引販売中ですので、冬の寒さ対策や結露対策に悩んでいる人、ぜひ導入して室内環境を改善してください！

