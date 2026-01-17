¸µNHK¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½Ìò¥é¥¸¥ª¶É°÷¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ÒÄ¹µö²Ä¡×¤â¼è¤Ã¤Æ¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤«¤Ä¤ÆÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢°áÉþ¤Î²¼¤ÎÂÎ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î½÷À¡£¸µNHK¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢ÃÝÃæÃÎ²Ú¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤È¤â¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯11·îÈ¯Çä¤Î½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤ÇÊÂ³°¤ì¤¿ËËþ¥Ü¥Ç¥£¤òÇø¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤³¤Ç½µ¥×¥ì¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÆ°²è¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¸¥ª²Æì¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÃÝÃæÃÎ²Ú¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï31Ëü¿Í¤È¥á¥¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÊÂ¤ß¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤ÄÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡£¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÄ¿¹¤ä´ä¼ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢2017Ç¯¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¤Ï¡¢ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç...¡£
¡½¡½Æ°²è¤Î¤´½Ð±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃæ¡¡»ä¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤á¤¿¸å¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü²ñ¼Ò¶á¤¯¤Î¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¤Ç¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¥Ô¥è¥Ô¥è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¤òËèÆü¹¹¿·¤¹¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤òËèÆüÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿½¸¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é»ä¤ÎInstagram¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä°Ê¹ß¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÇÞÂÎ¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î°ÍÍê¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä»ä¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆþ¼Ò¡¢¤½¤·¤ÆNHK»þÂå¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢»ä¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¿È¤Ï¥É¥ì¥¹°Ê³°¤Ï¿åÃå¤ä²¼Ãå¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤ëÁ°¤Ë¼ÒÄ¹¤Îµö²Ä¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¸½¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉÒÏÓ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÌÅª¤Ê¼ÒÄ¹¤Ê¤é¼Ò°÷¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤Æ´ë²è¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´´¶ÁÛ¤Ï¡£
ÃÝÃæ¡¡»ä¤â¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¤Ë½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¤É¤³¤«¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï²Æìºß½»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÈ©¤¬Çò¤¯¤Æ¥·¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆü¾Æ¤±»ß¤áÂÐºö¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¼Â¤Ï¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¥·¥ß¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¼¡ª¡¡¤¿¤À¡¢²Æ¤Î³°¼èºà¤Ç¤ÏË¹»Ò¤È¥¿¥ª¥ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤áÂÐºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤é¤º¤Ë³°¥í¥±¤ä³°½Ð¤â¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ß¤Ï¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤â»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¥Ó¥¥Ë¤Ç¼ê¤Ç¿å¤ò¥Ñ¥·¥ã¥Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Âç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÝÃæ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÇ¨¤é¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È±óÎ¸µ¤Ì£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆâ¿´¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ì¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤«¤±¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬¥Ñ¥·¥ã¥Ã¤È¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëË×Æþ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
ÃÝÃæ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ»£¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Æ·¤ËÁÛ¤¤¤¬¤Î¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¡½¡½¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤È¤Ó¤¤ê¾Ð´é¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ã¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¥ì¥ó¥º¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤òÉú¤»¤¿¤ê±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤À¤ó¤À¤ó¥³¥Ä¤¬ÄÏ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤ÈÄÏ¤à´¶¤¸¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤ÇË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°áÁõ¤â¤É¤ì¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢Instagram¤Ç¤¤¤Ä¤âÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÉ½¾ð¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÝÃæ¡¡»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤«¤·¤é¡×¤Ã¤ÆÌÏº÷¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ä¡¢¤Õ¤ï¤¡¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£»ä¼«¿È¡¢¤¢¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î»ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÂè°ìÃÆ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç...¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¤Þ¤¿¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç......¡£44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
