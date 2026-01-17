齊藤京子、美脚際立つパリのオフショット公開「スタイル抜群」「めっちゃ綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/17】元日向坂46の齊藤京子が1月16日、自身のInstagramを更新。スリットから美しい脚がのぞくパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元日向坂46、美脚際立つオフショット
齊藤は、自身が主演を務める映画「恋愛裁判」（1月23日公開）がフランス・パリで上映され、舞台挨拶に登壇したことを報告。現地で撮影されたオフショットを複数枚投稿した。ボリュームのある白いファーコートにベロア素材のオールインワンを合わせた装いで、パンツの深いスリットからはすらりと伸びた美しい脚がのぞいている。
この投稿に「素敵すぎる」「パリ似合いすぎ」「めっちゃ綺麗」「輝いている」「スタイル抜群」「パリショットありがとう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
