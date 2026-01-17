谷まりあ、デコルテ輝くキャミドレス姿 ドレスアップショットに「華やかでエレガント」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】モデル・タレントの谷まりあが1月16日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つキャミドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳モデル「上品で憧れる」素肌輝くキャミドレス姿
谷は「お友達の大ちゃんが東京に遊びにきてお祝いしてくれました ドレスアップしてご飯しようと言ってくれてディナーが更に楽しいものに」と綴り、30歳の節目を祝うディナーでのドレス姿を投稿。白のリボンモチーフが印象的な黒のキャミドレスが美しいデコルテを引き立て、洗練された大人の魅力を見せている。
さらに、「さすが大ちゃん素敵な写真をたくさん撮ってくれました」と、“大ちゃん”ことデザイナー・三浦大地氏への感謝を記している。
この投稿には「華やかでエレガント」「大人可愛い」「上品で憧れる」「素敵すぎて言葉が出ない」「ドレスアップしてご飯って最高」「絵になる」「写真も全部センス抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳モデル「上品で憧れる」素肌輝くキャミドレス姿
◆谷まりあ、華やかなキャミドレス姿を公開
谷は「お友達の大ちゃんが東京に遊びにきてお祝いしてくれました ドレスアップしてご飯しようと言ってくれてディナーが更に楽しいものに」と綴り、30歳の節目を祝うディナーでのドレス姿を投稿。白のリボンモチーフが印象的な黒のキャミドレスが美しいデコルテを引き立て、洗練された大人の魅力を見せている。
◆谷まりあの投稿に反響
この投稿には「華やかでエレガント」「大人可愛い」「上品で憧れる」「素敵すぎて言葉が出ない」「ドレスアップしてご飯って最高」「絵になる」「写真も全部センス抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】