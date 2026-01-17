「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、密着ハグで甘さ全開「キュンとした」「ラブラブっぷり聞けて嬉しい」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔、相塲星音が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」カップル「キュンとした」話題の密着ハグ
相塲は、オーバーサイズのニットワンピース、河村はブラウンを基調としたカジュアルなコーディネートで登場。手を繋いで登場し、ステージトップではハグ。甘さ全開のステージを見せ、会場を沸かせた。また、その後のトークコーナーにてファッションのポイントを聞かれた相塲は「ニット帽」とお揃いの紐付きニット帽をアピール。続けて「普段からお揃いを結構買うのでポイント」と明かしていた。
このランウェイを受け、ネット上では「キュンとした」「普段からお揃い買ってるんだ！ラブラブっぷり聞けて嬉しい！」「お似合いすぎ」「コーデ真似したい」などと反響が上がっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「マクタン編」にてカップル成立した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
