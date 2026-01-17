「今日好き」瀬川陽菜乃＆表すみれ、投げキッス・ハグで会場沸かす 腕組んで仲良く登場【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃と表すみれが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」美女、オフショル姿で美デコルテ輝く
腕を組んで仲良く登場した2人。瀬川はオフショルダー、表は首元が開いたトップスから美しいデコルテをのぞかせ、トップでは投げキッス、ハグ、ルダハートを次々に披露し、会場を沸かせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、表は「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
