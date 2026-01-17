「タッチ決済、よく使う」人へ！【ダイソー】レジ前でのもたつき回避！「優秀スマホグッズ」

スマホをかざして手軽にタッチ決済をする機会が増えたなら、あると便利なのがストラップなどのスマホグッズ。【ダイソー】には、スマホと連結できるストラップやすっぽりと収納できるショルダーバッグなど、スマホの迷子や落下防止に役立ちそうな優秀グッズが続々とラインナップ。レジ前でもたつくことなくスマートにお買い物できそうです。服とスマホのリンクコーデも楽しめるので、1つと限らず集めてみるのもアリかも！

カラフルなビーズストラップがポップな差し色に

【ダイソー】「ストラップカード付チェーン（カラフル）」\220（税込）

カラフルなクリアビーズを連ねたポップなデザインが、眺めるだけでも気分を上げてくれそうなスマホストラップ。パステルカラーの配色がキュートで、コーデの差し色としても活用できそうです。ケースに挟み込めるクリアシートに加え、両サイドにはナスカンが付属。片側をバッグと連結しておけば、チェーン感覚でスマホの迷子防止に役立ちそうです。

フェイクファーがコーデにおしゃれな存在感を発揮

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

ふわふわのフェイクファー素材をスマホストラップに取り入れたこちらの商品は存在感バツグン。シートをスマホとスマホケースの間に挟んでナスカンでストラップを付ければパッと目に入りやすく、また、手首に引っ掛けておくことで決済時のスマホの落下防止を助けてくれそうです。シュシュ感覚でコーデにおしゃれに馴染みやすく、そのままバッグにチャームとしてつけてしまうのもアリかも！

太めの丸ひもで扱いやすいロングタイプ

【ダイソー】「スマホ用ショルダーストラップ（ストライプ）」\110（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「柔らかい丸ひもで、洋服への摩擦が少ない」とコメントしている、ストライプ柄のロングストラップ。また、「長さは約55cm」とのことで、しっかり長さがありながら、手軽に長さ調節ができそう。斜めがけや肩がけなど持ち方を工夫しやすく、手元で邪魔になりにくいのが魅力です。

パーカー風デザインが愛らしいショルダーバッグ

【ダイソー】「中わたメッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

スマホ向けに作られたコンパクトなショルダーバッグも要チェック。こちらの商品は、まるでフード付きのパーカーのようなスタイリッシュで愛らしいデザインで高見えを狙えそう。中わた入りのふっくらとした質感なのでスマホを保護できそうなうえ、フロントのドローコードを絞ればホールド力が高まりそうです。前のメッシュポケットにも小物やスマホを収納できるのも優秀ポイントです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ