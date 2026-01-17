猫にあげてしまいがちな『人間の食べ物』

1.ごはん・パンなどの炭水化物

結論から言うと、少量でも基本的には不要な食べ物です。

猫は完全な肉食動物で、体の仕組みが炭水化物を多く消化するようにできていません。

人にとってはエネルギーの源になるごはんやパンも、猫にとっては「使い道の少ない栄養」になりやすいのです。

日常的に与え続けていると肥満や血糖値の乱れにつながるため、かわいそうに感じても控えるのが賢明でしょう。

2.ハム・ソーセージなどの加工肉

一見お肉なので安全そうに感じますが、注意が必要です。

加工肉には塩分や保存料、香辛料が多く含まれているため、人と同じ感覚で塩分を摂ると腎臓や心臓にも大きな負担になります。

「少しだけなら大丈夫そう」という気持ちは自然に思うことかもしれません。けれども体の小さな猫にとっては、その少しが人の何倍にも相当します。

おねだりされても、猫用のおやつで代わりに満たしてあげるほうが安心です。

3.魚の干物・焼き魚

魚は猫の好物というイメージがありますよね。

実際に魚そのものは問題になりにくいものの、干物や味付けされた焼き魚は塩分が非常に高く、内臓への負担が一気に増えます。

さらに、焼き魚の骨は折れやすく、喉や胃腸を傷つける危険もあります。

4.牛乳や糖分を多く含む乳製品

牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品は、猫が好むイメージがあります。けれども多くの猫は乳糖を分解する力が弱く、下痢や軟便を起こしやすい体質です。

さらに注意したいのが、砂糖や甘味料を含む乳製品です。

人用のヨーグルトやデザート系の乳製品には糖分が多く、猫にとってはエネルギーとして使いきれず、肥満や血糖値の乱れにつながります。

成猫はミルクで栄養を摂る必要はありませんが、水分補給やご褒美として与えるなら、必ず猫専用のミルクを選び、体に余計な負担をかけない工夫が大切です。

猫に食べ物を与える前に知っておきたいこと

人の食べ物を与える際に一番気をつけたいのは、習慣です。

一口ずつの積み重ねが、数年後の腎臓病や肥満として現れるケースは珍しくありません。

猫は不調を隠すことが多いので、症状が表に現れ気づいたときには進行していることもあります。

「欲しがる＝必要」ではない点を意識し、健康を守る選択をすることが重要です。

大切な愛猫には、体に合った専門のフードを食べさせ、おやつなどはバランスよくご褒美程度に留めることが猫の幸せにつながります。

まとめ

人の食べ物は、猫が欲しがるからといって体に合っているとは限りません。

ごはんやパン、加工肉、塩分の多い魚、牛乳などは、少量でも積み重なることで内臓に負担をかけてしまいます。

猫は不調を表に出しにくいため、気づいたときには体調を崩していることもあるでしょう。

大切なのは「少しならいいかな」という気持ちを一度立ち止まって考えることです。

愛情は食べ物だけで伝えるものではありません。安心できる環境や優しい声かけ、楽しい遊びの時間こそが、猫にとって何よりのごちそうになります。

愛猫の健康を思う選択が、これからの幸せな暮らしにつながっていくはずです。

(獣医師監修：唐野智美)