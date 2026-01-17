「新しいカギ」大みそか特番の視聴率、粗品「これは値打ちあるんちゃうか」
霜降り明星・粗品（33歳）が、1月16日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。年末に放送された「新しいカギ」の特番がキッズ・ティーン層の視聴率時間帯トップであったことに触れ「これは値打ちあるんちゃうか」と語った。
霜降り明星・粗品が相方のせいやに「『新しいカギ』の視聴率見た？」と切り出し、大みそかに行われた「新しいカギ」の特番が、キッズ・ティーン層の視聴率時間帯トップだったと話す。
せいやもそのニュースは目にしており、粗品は「紅白歌合戦」の裏番組でありながら、4歳から19歳のコア視聴率がトップであったことに「すごいことやけどな」と言うと、せいやも「ダンスがこの、何て言うんかな、もう思ったより、それこそ『紅白』の裏やから視聴率爆死、とかも、もっとこう『27時間テレビ』ぐらいダンスの反響ないんかなってちょっと思っててんけど、見られてんね。じわじわ、確かにTVerとかでもずっとランキングも乗ってたしな」とコメント。粗品は「テレビ見いひんしな、若い子な。その層を釘付けにするってのは、これは値打ちあるんちゃうか」と語った。
