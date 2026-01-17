大至急！【ファミマ】へ走れーーーッ！！ 見つけたら即カゴしたい「新作スイーツ」

本格的な味わいが手軽に楽しめるコンビニスイーツは、頑張った日のごほうびやちょっと特別な気分になりたいときにぴったり。今回は、【ファミリーマート】で買える「新作スイーツ」をピックアップ。定番から創作系まで、スイーツ好きも納得の商品を集めました。

この形が食べやすい「ガトーショコラ」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「超しっとり」「濃密感」と激推しするこちらは、12/9に販売がスタートした「かじる 濃厚ガトーショコラ」です。ワンハンドで食べられる形状が特徴で、しっとり濃厚なガトーショコラの真ん中にねっとり系のチョコソースをトッピング。「芳醇なカカオの甘みと苦味」も感じられるそうなので、本格的なチョコスイーツを食べたいときにおすすめです。価格は\230（税込）です。

ピエールエルメ監修「贅沢シュークリーム」

おしゃれなパッケージが目を引くこちらの「シュークリーム（バニラ）」は、ピエールエルメ監修の新作スイーツ。クッキー生地を乗せて焼き上げたシュー生地の中に、ホイップとバニラカスタード2種類のクリームが入っています。@sujiemonさんいわく「バニラビーンズ多めで甘～い香り」がするのだとか。クリームたっぷりで満足度が高そうな1品です。価格は\268（税込）です。

ビジュアル最高「チョコとコーヒーのパフェ」

カップの中の綺麗な層に期待が高まるこちらは、12/2に販売がスタートした「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」です。ミルクチョコプリン・コーヒーゼリー・チョコムース・チョココーティング・ココアスポンジの構成で、1番上にチョコホイップが絞られています。重量200gの大容量で、スイーツをたっぷり食べたいときに最適。\358（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

ボリューム満点「クリームサンドケーキ」

スポンジとクリームだけのシンプルな構成のこちらは「クリームたっぷりケーキサンド」。約15cmの大きなスポンジケーキでミルク感のあるホイップクリームをサンドしています。スポンジには、砂糖だけでなく蜂蜜も使われていてしっとり・ふかふかな食感が楽しめるそう。ボリューミーですが\185（税込）とコスパがいいので、気軽に試せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A