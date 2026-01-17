BLACKPINKジェニー、キム・カーダシアンも着た衝撃顔カバールックを披露
BLACKPINKのジェニーが、メゾン・マルジェラによる顔をすっかり覆う衝撃的なルックを披露した。このスタイルは、リアリティスターで実業家のキム・カーダシアンが昨年のアカデミー映画博物館ガラで着用し、物議を醸したことで知られている。
【写真】レッドカーペットで見せた美しい素顔 赤いフェイスカバーで覆った全身ルックも
Page Sixによると、1月10日、台湾の台北で第40回ゴールデンディスクアワードが開催され、ジェニーはメゾン・マルジェラによる2025年「アーティザナル」コレクションから、深紅のカスタムドレスをまとって来場した。
このドレスは、キム・カーダシアンが昨年10月にアカデミー映画博物館ガラで披露したルックの色違い。キムはヌードカラーのドレスにフェイスカバーを着用したフルコーデでレッドカーペットに登場したが、ジェニーはレッドカーペットではフェイスカバーを外すことを選択した。
ジェニーはコルセットドレスに、ルビーとダイヤモンドが輝くアントワーヌ（Antoine）の特注ネックレスのみを身に着け、ストレートにブロウした美しい黒髪を披露しながらポーズを取った。
一方、スタイリストのサム・ウルフは、赤い布で顔をすっぽり覆ったジェニーのフルコーデを、インスタグラムでシェアしている。
キム・カーダシアンと同じドレスを着用したことで注目を集めたが、今回は舞台裏での披露だったこともあり、大きな議論には発展しなかったようだ。コメント欄には「ジェニー史上最高のレッドカーペットルック」「ジェニーの伝説的なレッドカーペットモーメントとして人々の記憶に残るね」「ジェニーのオーラに完璧にマッチしたデザイン」「ジェニーは赤を制した」など、賞賛の声が集まっている。
引用：「サム・ウルフ」インスタグラム（＠sam__woolf）
【写真】レッドカーペットで見せた美しい素顔 赤いフェイスカバーで覆った全身ルックも
Page Sixによると、1月10日、台湾の台北で第40回ゴールデンディスクアワードが開催され、ジェニーはメゾン・マルジェラによる2025年「アーティザナル」コレクションから、深紅のカスタムドレスをまとって来場した。
ジェニーはコルセットドレスに、ルビーとダイヤモンドが輝くアントワーヌ（Antoine）の特注ネックレスのみを身に着け、ストレートにブロウした美しい黒髪を披露しながらポーズを取った。
一方、スタイリストのサム・ウルフは、赤い布で顔をすっぽり覆ったジェニーのフルコーデを、インスタグラムでシェアしている。
キム・カーダシアンと同じドレスを着用したことで注目を集めたが、今回は舞台裏での披露だったこともあり、大きな議論には発展しなかったようだ。コメント欄には「ジェニー史上最高のレッドカーペットルック」「ジェニーの伝説的なレッドカーペットモーメントとして人々の記憶に残るね」「ジェニーのオーラに完璧にマッチしたデザイン」「ジェニーは赤を制した」など、賞賛の声が集まっている。
引用：「サム・ウルフ」インスタグラム（＠sam__woolf）