¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Âº·É¤¹¤ëÌîµå¿Í¡¡¼ã¼ê¤ÎÀ¸¤¤ë¶µºà¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Îµð¿ÍÆþÃÄ¤¬£±£¶Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£³¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÄÌ»»£±£²£°¾¡£´£¸¥»¡¼¥Ö¤Î±¦ÏÓ¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤Æ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç£±£°¾¡¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¥×¥íÆþ¤ê¤ÏÆ±´ü¡£¤È¤â¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£³Ç¯¤Ï£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ªÂè£·Àï¤Ç³ÚÅ·¤¬µð¿Í¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤ÎÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿ûÌî¤ÈÂ§ËÜ¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ç£ï£é£î£ç¡ª¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡õ£Î£å£÷£ó¡×¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î»æÌÌ¤Ç¤â·ÇºÜ¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÂÐÃÌ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ½éÂÐÃÌ¤Î£²¿Í¤Ï¤¹¤°°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÃæ³ØÆð¼°Ìîµå½Ð¿È¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÏÃ¤«¤éÇ»¸ü¤ÊÌîµåÃÌµÁ¤Þ¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¾Ð¤¤¤âÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ºÐÇ¯¾å¤Î¿ûÌî¤ËÂÐ¤·¡¢Â§ËÜ¤¬¡ÖËÍ¡¢ÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¿ûÌî¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ÉÂ§ËÜ¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Â§ËÜ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢ÆþÃÄ¤«¤é£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ÈÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¹â¤á¹ç¤¤¡¢°ìÎ®Åê¼ê¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¡££±£·Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃç¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ûÌî¤Ï¸åÇÚ¤ÎÂ§ËÜ¤ò¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£·Ç¯¤Ï¿ûÌî¤¬£±£·¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£¹¤ÇºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ÂôÂ¼¾Þ¡£Â§ËÜ¤â£±£µ¾¡¤òµó¤²¡¢¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£¸»î¹çÏ¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Î°Î¶È¤âÃ£À®¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿ûÌî¤ÏÂ§ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ§ËÜ¤ÏÊÑ²½¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¿ûÌî¤µ¤ó¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥à¤Î°®¤ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤ÊÑ²½µå¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¿®Ç°¤Ï¶Ê¤²¤Ê¤¤¡£Åêµå¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·Èà¤¬¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡½éÂÐÃÌ¤«¤é£±£²Ç¯¤Î»þ¤¬¤¿¤Ã¤¿ºòÇ¯¡¢¿ûÌî¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£¤½¤·¤Æº£¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤ËÂ§ËÜ¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ëìÅÍß¤µ¡¢¸þ¾å¿´¤Ï£²¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï²áµî£²Ç¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¶¯²½¤Ø¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï³ÚÅ·»þÂå¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¼¡¤¤¤Ç¾å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¡£¿ûÌî¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¸ÀÆ°¤äÇØÃæ¤Ç¤â¸åÇÚ¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦ÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë