◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１７日、中国・張家口）

女子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝１４０メートル）が行われ、Ｗ杯個人総合２位につける丸山希（北野建設）は９４・７点で３位に入り、２戦連続で表彰台に上った。

１回目に１２５・５メートルを飛び３位につけ、２回目はキャンセルとなりそのまま順位が決まった。

今季、開幕から３連勝を含む５勝を挙げ一気にブレイクした。今年に入ってからは３戦連続で８位と表彰台から遠ざかったが、１０、１１日のリュブノ大会をスキップし、８日に帰国。地元で心身ともにリフレッシュし、挑んだ１６日に４戦ぶりの表彰台に立ち、この日につなげた。

この日の大会が終わり、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が２月のミラノ・コルティナ五輪代表決定の基準日とする１９日前の女子の大会はすべて終了した。ジャンプ女子の五輪代表枠は４。ＳＡＪが定める派遣基準で、高梨は上位４人に入ることが決まり、代表が確実となった。

１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は４度目、勢藤優花（オカモトグループ）は３度目、伊藤有希（土屋ホーム）は４度目の五輪代表入りも確実となった。