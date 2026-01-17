◆ラグビーリーグワン１部▽第５節 神戸６７―２１ＢＲ東京（１７日・神戸ユニバー）

神戸が１０トライを挙げてＢＲ東京を圧倒し、第２節から４連勝。勝ち点５を加算し３位をキープした。

前半３分にＳＯブリン・ガットランドのＰＧで先制。同８分に逆転を許したが、元ニュージランド代表でロックのブロディ・レタリック主将の３トライなどで再びリードを奪い、３４―７で折り返した。後半も終了まで攻勢を緩めなかった神戸が第３節のトヨタ戦（４９〇２９）を上回る今季最多得点で快勝した。デーブ・レニーヘッドコーチは「自分たちの大事にしてきた部分がハイレベルに遂行できていた」と納得の表情だった。

この日は阪神・淡路大震災が発生して３１年となる節目。神戸の前身である神戸製鋼は１９９５年１月、全国選手権で７連覇を達成した２日後に被災した。練習場が使えない状態になるなど、街とともに復興の道を歩んできた。チームによると、２００３年度のトップリーグ発足以降に「１・１７」に試合が行われるのは初めてだった。

後半３６分にダメ押しトライを決めた共同主将の一人で日本代表のＣＴＢ李承信は「この街のため、どうプレーしないといけないか選手全員で話してきた。今日はグラウンドに立つまでの一人一人のマインドセットが非常によかった。スティーラーズらしさを出せて、この結果をうれしく思う」と話した。

選手とチーム関係者は１６日午後と１７日早朝に分かれ、全員が神戸市の東遊園地で毎年行われる追悼行事に出席。特別な思いを胸にホストゲームに臨んでいた。